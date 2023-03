Covid, il Bollettino. Tasso di contagio sotto il 4%, due vittime a Catanzaro e Reggio

Continua a rimanere estremamente basso il tasso di contagio da Covid19 in Calabria che oggi si attesta sul 3,8%. Nelle scorse 24 ore sono stai difatti processati 1641 tamponi, e solo 63 hanno dato esito positivo: 28 a Cosenza, 21 a Catanzaro, 9 a Reggio Calabria, 3 a Crotone e 2 a Vibo Valentia.

Si registrano anche oggi, però, altre due vittime, rispettivamente a Catanzaro e Reggio Calabria. I guariti sono invece 77 mentre gli attualmente positivi scendono a 698, 16 in meno rispetto a ieri. Di questi, 622 (-15 da ieri) sono in isolamento domiciliare e 76 in ospedale: 75 in reparto e uno in terapia intensiva (-1 da ieri)

I CASI PER PROVINCIA

Catanzaro: Casi Attivi 252 (24 in reparto, 1 in terapia intensiva, 227 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 113003 (112561 guariti, 442 deceduti).

Cosenza: Casi Attivi 194 (29 in reparto, 0 in terapia intensiva, 165 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 188925 (187423 guariti, 1502 deceduti).

Crotone: Casi Attivi 18 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 11 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 60024 (59742 guariti, 282 deceduti).

Reggio Calabria: Casi Attivi 97 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 85 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 209615 (208688 guariti, 927 deceduti).

Vibo Valentia: Casi Attivi 28 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 25 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 53684 (53482 guariti, 202 deceduti).