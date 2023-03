Catanzaro, esercitazione dei Vigili del Fuoco nel parco della biodiversità

Il personale del nucleo speleo alpino fluviale del comando dei Vigili del Fuoco di Catanzaro, ha effettuato quattro giornate di addestramento presso il Parco della Biodiversità Mediterranea, effettuando delle manovre di recupero e risalita, soccorso e movimentazione su corda.

Nelle quattro giornate sono state effettuate diverse simulazioni in modo da testare più scenari con diverse difficoltà operative. Il periodico addestramento dei soccorritori SAF (speleo alpino fluviali) è essenziale per mantenere alti i livelli di sicurezza e il pronto intervento per il soccorso in ambienti impervi, urbani e suburbani, in cui i vigili del fuoco intervengono per la ricerca e il recupero di persone che si trovano in zone inaccessibili con mezzi ed attrezzature ordinarie.

Incrementare le conoscenze e la formazione del personale permette di garantire ai Vigili del fuoco un livello sempre maggiore di sicurezza nei numerosi scenari in cui sono chiamati ad intervenire a salvaguardia della pubblica e privata incolumità.