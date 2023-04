Covid, il Bollettino. Un decesso nel reggino, attualmente in Calabria sono 710 i positivi

Sono appena 47 i nuovi casi di Covid19 registrati in Calabria nelle ultime 24 ore, su un totale di 1308 tamponi eseguiti: 15 sono i positivi accertati nel catanzarese, 14 quelli nel cosentino, 7 nel reggino, 6 nel vibonese e 5 nel crotonese.

Mentre si segnala, purtroppo, un’altra vittima, nel reggino, sono 33 i pazienti guariti a fronte di 710 attualmente positivi, 13 in più rispetto a ieri. Di questi, 623 (+6 da ieri) sono in isolamento, 76 (+7 da ieri) in reparto e 1 in rianimazione.

I CASI PER PROVINCIA

Catanzaro: Casi Attivi 254 (29 in reparto, 1 in terapia intensiva, 224 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 113052 (112610 guariti, 442 deceduti).

Cosenza: Casi Attivi 207 (32 in reparto, 0 in terapia intensiva, 175 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 188951 (187448 guariti, 1503 deceduti).

Crotone: Casi Attivi 26 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 14 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 60030 (59747 guariti, 283 deceduti).

Reggio Calabria: Casi Attivi 88 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 77 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 209639 (208712 guariti, 927 deceduti).

Vibo Valentia: Casi Attivi 24 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 22 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 53699 (53497 guariti, 202 deceduti).