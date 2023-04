La sezione Aia di Crotone “diploma” 51 nuovi arbitri: ecco chi sono

Sono ben 51 i nuovi arbitri di calcio della Sezione A.I.A. di Crotone “G. Cosentino” all’esito della seduta d’esame che si è svolta Martedì scorso, 4 aprile, nei locali sezionali alla presenza del Presidente Cra Calabria Francesco Longo.

L’attività formativa rientra nella programmazione Nazionale dell’A.I.A. attraverso la campagna #diventArbitro, finalizzata a reclutare giovani ragazzi da inserire inizialmente negli organici Provinciali con l’obiettivo di proiettarli nel tempo, nelle categorie Regionali e Nazionali.

La vera novità però, sta nell’idea dei Dirigenti Crotonesi di far svolgere tre corsi contemporaneamente, in tre diversi Comuni: Cirò Marina, Petilia Policastro e Crotone, legando l’attività di formazione, attraverso lo studio del regolamento del gioco del calcio, con il perseguimento di altri obiettivi, ovvero la divulgazione della cultura del rispetto delle regole, della legalità e del volontariato, con lo slogan #diventArbitro nella tua città.

L’iniziativa è stata condivisa da subito dal Presidente della Provincia e Sindaco del Comune di Cirò Marina Sergio Ferrari e dall’Assessore allo Sport del Comune di Ciro Marina Ferdinando Alfì il quale ha reclutato personalmente, insieme all’associato responsabile del Corso Giovanni Scuto, i giovani allievi arbitri nella comunità del Cirotano, fornendo la sala di “Palazzo Porti” ed i mezzi per lo svolgimento del Corso.

A seguire, anche il Sindaco del Comune di Petilia Policastro Simone Saporito e l’assessore allo Sport Carmelina Comberiati, hanno messo a disposizione la sala della biblioteca Comunale per far svolgere le lezioni agli associati Salvatore Carvelli e Mario Venneri.

L’ultimo corso a partire è stato quello che si è svolto nei locali della Sezione Pitagorica, diretto dal Vice Presidente Albino Lumare, dal Responsabile degli Osservatori Arbitrali Eugenio Vetere e da un ex associato, già assistente arbitrale in serie D, in fase di reintegro, Davide Amedeo.

L’epilogo dei corsi ha portato 51 nuovi arbitri, che insieme ai loro genitori invitati ad assistere all’esame dei loro figli, hanno letteralmente “invaso” la sede Provinciale dell’A.I.A. con grande soddisfazione da parte del Presidente degli Arbitri crotonesi Francesco Livadoti e del Consiglio Direttivo Sezionale, che ha dapprima ringraziato il Presidente Regionale Franco Longo per aver presenziato la commissione degli esami a Crotone, gli istituti scolastici della Provincia e poi tutti coloro i quali si sono spesi per il raggiungimento di questo importante obiettivo, che rappresenta senz’altro un patrimonio per tutto il movimento arbitrale, ad ogni livello, con la speranza che da questi giovani ragazzi un giorno qualcuno di loro possa raggiungere la massima categoria Nazionale.

TUTTI I NUOVI ARBITRI

Anna Alfì, Timoty Salvatore Ammirati, Caterina Corea, Soraya Fatima Aloisio, Salvatore Cataldo Anania, Gaetano Arabia, Kristian Arabia, Salvatore Benevento, Alessandro Bevilacqua, Fabbrizio Bonofiglio, Christian Carolei, Andrea Cavallaro, Viola Luis Osvaldo Caruso, Giuseppe Caruso, Mario Castagnino, Antonio Chiarelli, Gianpaolo Chiarello, Valeria Crogliano, Irene De Simone, Domenico Falbo, Luigi Fico, Rita Filiberto, Gaetano Frisenda, Benedetta Garofalo, Francesco Ierardi, Cristian Iuzzolini, Serena Leto, Domenico Lamotta, Jacopo Livani, Alessandro Lombardo, Andrea Lazzaro, Francesco Lumare, Marco Pio Milano, Matteo Pio Montalcini, Anna Beatrice Montaruli, Lorenzo Pelonara, Davide Pignolo, Gaia Pugliese, Aurora Ruberto, Antonio Shurma, Salvatore Salvato, Antonio Sotero, Antonio Stricagnolo, Petra Maria Sulla, Diego Spoto, Riccardo Tedesco, Francesco Pio Gabriele Vetere, Cataldo Pio Vetere, Antonio Virardi, Nicodemo Virardi, Domenico Vona.