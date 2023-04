Arrical, sindaco di Cortale replica: “il Tar ha solo fatto una valutazione cautelare”

Francesco Scalfaro

Nella mia qualità di Sindaco del Comune di Cortale, ritengo di dover intervenire per ristabilire l’ordine sulle inappropriate dichiarazioni successive all’ordinanza cautelare con cui il Tar ha deciso di non sospendere il cronoprogramma adottato da Arrical nell’ambito del ricorso proposto dal Comune di Cortale attraverso l’avvocato Giuseppe Pitaro.

In primo luogo, occorre chiarire che il Tar non si è pronunciato nel merito della legittimità o meno del provvedimento impugnato ma, allo stato, ha solo fatto una valutazione cautelare ritenendo prevalente l’interesse all’avvio del servizio idrico unitario regionale. Inoltre, il non ha concesso la sospensiva rimandando agli accordi operativi che i Comuni e i gestori uscenti dovranno sottoscrivere con Arrical: ovviamente, ci siederemo al tavolo con gli altri Enti per far valere adeguatamente le nostre ragioni.

Occorre poi precisare che il Comune non ha alcun debito nei confronti di Sorical e che, pertanto, l’ente da me guidato non ha agito per motivi economici ma per far valere un principio di diritto, nel rispetto della dignità e del ruolo dei Comuni e al fine di garantire l’ordinata prosecuzione del servizio idrico in maniera efficiente nel proprio territorio comunale.

In ogni caso, poiché il Tar ha deciso di non pronunciarsi su una questione così delicata e importante per il territorio regionale, proporremo appello avverso la suddetta ordinanza affinché sulla vicenda si pronunci il Consiglio di Stato.

E' quanto comunica il sindaco di Cortale, Francesco Scalfaro.