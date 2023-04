Pasquetta di sbarchi: oltre mille migranti soccorsi al largo tra Calabria e Sicilia

Anche in questa Pasquetta la Guardia Costiera italiana è impegnata nel soccorso di migranti al largo della coste della Calabria e della Sicilia, dove le unità del Corpo stanno operando per mettere in sicurezza due imbarcazioni che trasportano in tutto oltre un migliaio di persone.

Un primo intervento riguarda un barcone segnalato da Alarm Phone e con a bordo circa quattrocento stranieri intercettati nella acque tra Malta ed il nostro paese.

L’Ong ha fatto sapere infatti di aver ristabilito il contatto con il natante nella notte scorsa, che era in difficoltà a causa delle onde alte e del forte vento ma che era riuscito lo stesso è riuscito a ripartire e raggiungere la zona Sar condivisa appunta tra l’Italia e il Malta. In direzione del barcone è in viaggio la nave Dattilo, della Guardia Costiera.

Un altro intervento di soccorso, su cui stanno operando invece nave Peluso e tre motovedette della stessa Guardia Costiera, riguarda tra i seicento ed i mille migranti a bordo di un altro peschereccio in balia del mare.

IN 1.700 NELLE ULTIME 48 ORE

Intanto nella sola giornata di sabato scorso si sono già registrati in Sicilia ben 17 sbarchi, per un totale di circa settecento persone mentre a partire dalla mezzanotte del giorno di Pasqua i barchini approdati sull'isola sono stati 26, per un totale di quasi mille stranieri.

Sono invece in corso le ricerche di 18 dispersi di un naufragio avvenuto nella notte fra sabato e domenica nella acque Sar maltesi. Impossibile ipotizzare che qualcuno dei naufraghi sia ancora in vita, sia perché è trascorso troppo tempo (erano le 4:33 di domenica quando la nave Nadir della Ong tedesca Resqship ha tratto in salvo 22 persone e recuperato i cadaveri di 2 uomini), sia perché le condizioni meteo sono peggiorate.