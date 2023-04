Castrovillari. Menodiunterzo porta in scena “Up, il meccanico dei sogni”

Il 14 e il 15 aprile l’associazione Menodiunterzo porterà in scena “Up, il meccanico dei sogni”, uno spettacolo dedicato ad Umberto Panini, icona del genio italiano.

Sul palco del Teatro Sybaris di Castrovillari ci saranno Rosanna Guaragna, Francesca Vico e Francesco Gallo, autore e regista dello spettacolo. Insieme ai fratelli Giuseppe, Benito e Franco, Umberto è l’alfiere dell’impero Panini.

Un impero di carta legato alle figurine e alle sue numerose collezioni. Attraverso la vita di Umberto si tenta di ripercorrere la storia del nostro Paese, segnata dalla guerra e dall’emigrazione prima, dalla ricostruzione e dal boom economico dopo.

Il celo, celo manca diventa nella narrazione di questa vicenda esemplare un modo per fare i conti con quello che abbiamo e quello che, invece, ormai sembra essere perduto irrimediabilmente.

“È un testo che nasce dalla mia esperienza di vita a Modena - scrive l’autore e regista Francesco Gallo -. A Modena ho avuto la fortuna di vivere a pochi metri dalla sede della Panini. Quell’indirizzo è stato per molti della mia generazione un luogo speciale perché si scriveva alla Panini quando mancavano poche figurine per completare l’album, quando, finiti i giochi e gli scambi con gli amici, non rimanevano che quattro o cinque giocatori da incollare”.

L’Italia generosa e coraggiosa della seconda metà del Novecento era un Paese che non aveva paura di sognare. Un popolo ricco di grandi figure, e anche di magnifiche figurine.

Attraverso piccoli rettangoli di carta, la famiglia Panini contribuì a diffondere l’ottimismo nel Paese del Boom. Quattro fratelli e quattro sorelle, nati in povertà, seppero immaginare il futuro, partendo da una piccola edicola. E dalle loro intuizioni, passando da buste di semplici francobolli alle bustine di calciatori e non solo, è nato un mito globale.

La drammaturgia, oltre ad essere un omaggio alla città della Ghirlandina e a Giovanna Malagoli, dipendente Panini e testimone della storia, offre l’opportunità all’autore di attraversare buona parte della storia del Novecento. Si va dal 1937 all’allunaggio, 20 luglio 1969, quando l’astronauta statunitense Neil Armstrong appoggiò lo stivale del piede sinistro sulla polvere della Luna.

L’associazione di promozione sociale Menodiunterzo, attiva a Castrovillari da ormai cinque anni, ha curato numerosi progetti, fra i più importanti ci sono il “Premio Ronzinante”, dedicato all’illustrazione per ragazzi e “Quinte di copertina”, progetto di educazione al teatro, finanziato dal Ministero della Cultura. La prima di “UP, il meccanico dei sogni” sarà venerdì 14 aprile alle ore 21, la replica sabato 15, alle 18.15, al Teatro Sybaris di Castrovillari. I biglietti sono già prenotabili e disponibili presso Dany Music in via Mazzini 57 a Castrovillari.