Radure: si chiude con “La Fortuna con la F Maiuscola” di De Filippo e Curcio

A chiudere Radure-invito al teatro, ottava edizione, rassegna di Aprustum, patrocinata dall’Amministrazione Comunale e inserita nella programmazione di Castrovillari Città Festival e sostenuta dalla Gas Pollino, saranno i componenti storici di Aprustum.

Lo faranno mettendo in scena: "La Fortuna con la F Maiuscola" di Eduardo De Filippo e Armando Curcio uno dei capolavori del teatro napoletano.

Scritta nel 1942 da Eduardo De Filippo in collaborazione con Curcio, questa commedia in tre atti è una satira brillante delle condizioni sociali e economiche di Napoli durante il regime fascista.

La storia segue Giovanni Ruoppolo, un povero scrivano che si trova coinvolto in una serie di complicazioni e malintesi quando accetta un affare per legittimare un giovane come suo figlio legittimo.

La commedia, esplora temi come la famiglia, l'amore, l'onestà e la fortuna, offrendo una riflessione profonda e divertente sulla società del tempo.

In scena Nunzia Aita, Antonio Aran, Fedele Battipede, Francesca Bonifati, Mariavittoria Bruno, Antonio De Biase, Filomena De Tommaso, Ivan Donadio, Luca Donadio, Mimmo Donato, Vittorio Gialdino, Lorenzo Grisolia, Luigi Grisolia, Caterina Passarelli e Giuseppe Tamburi. Regia di Casimiro Gatto.

Appuntamento domenica 22 e lunedì 23 dicembre, ore 21 Teatro Sybaris Castrovillari.

Intanto fino al 23 di dicembre è in visione presso i locali del “Protos Cafè” Protoconvento Francescano, la mostra fotografica “Amabili Resti” di Nicola Ferrari con allestimento curato da Antonio Parrilla.