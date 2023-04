La Presidente del Kosovo visita i fratelli e le sorelle Arbërësh

Vjosa Osmani Sadriu

"Sono qui in mezzo ai miei fratelli e sorelle e porto i saluti affettuosi del mio popolo". Queste le parole pronunciate quest'oggi da Vjosa Osmani Sadriu, presidente del Kosovo in visita alle comunità Arbërësh del Pollino. Una visita che segue quella dello scorso anno, quando giunse in Calabria il presidente albanese Illir Meta (LEGGI).

"Gli arbëresh sono una colonna dell'identità di tutto il nostro popolo e hanno giocato un ruolo importantissimo nel mantenimento della nostra cultura e della lingua" ha dichiarato ancora Osmani. "Abbiamo scelto questa data importante per essere qui perché è fondamentale festeggiare, ma anche mantenere e promuovere la nostra cultura".

Questa mattina la governante kossovara ha visitato Frascineto, dove l'amministrazione comunale ha programmato l'intitolazione di una piazza al Kosovo (Sheshi i Kosove). Nel pomeriggio invece si sposterà a Civita, dove prenderà parte al rito delle Vallje.

"Le istituzioni del Kosovo hanno intenzione di tenere saldi i rapporti con tutte le istituzioni delle comunità arbëresh per proseguire nella tutela e diffusione dei nostri riti e della nostra identità culturale" conclude Osmani. "Sono qui anche per avviare nuovi rapporti imprenditoriali tra i nostri paesi e abbiamo intensione di sviluppare protocolli economici per favorire gli scambi commerciali".