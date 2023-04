Controlli dei carabinieri nel catanzarese: arresti e denunce per vari reati

Quasi mezzo migliaio di persone e trecento settanta veicoli controllati: è, in sintesi, il bilancio dei controlli eseguiti negli ultimi giorni dai carabinieri della Compagnia di Catanzaro.

Entrando nel dettaglio: gli uomini della Radiomobile hanno denunciato in stato di libertà un 40enne di Simeri Crichi ed un 33enne ed una 62enne di Carlopoli sorpresi nel capoluogo nonostante fossero gravati da un foglio di via obbligatorio per te anni emesso dal Questore.

I militari della Stazione di Gagliano hanno segnalato alla Prefettura, per inosservanza della normativa sugli stupefacenti, un 56enne del posto poiché, durante un controllo è stato perquisito e trovato con un involucro contenente mezzo grammo di hashish.

A Catanzaro, ad un 23enne della zona è stata invece ritirata la patente di guida poiché risultato positivo alla doppia prova spirometrica eseguita con l’alcoltest: contestata la violazione amministrativa poiché riscontratogli un tasso alcolemico pari a 1,07 g/l mentre era al volante della sua auto.

Ancora nel capoluogo, un 26enne è stato segnalato alla Prefettura per inosservanza della normativa sugli stupefacenti dopo esser stato trovato con 1,3 grammi di marjuana.

I Carabinieri della Stazione di Catanzaro S. Maria hanno tratto in arrestato due uomini: un 45enne del posto poiché colpito da un Ordine di Carcerazione emesso dalla Procura locale, dovendo espiare una pena residua a 3 anni, 9 mesi e 11 giorni di reclusione per reati in materia di stupefacenti commessi nel 2021; ed un 19enne egiziano che deve invece espiare una pena residua ad un anno, 10 mesi e 29 giorni.

Deferito poi in stato di libertà, per evasione, una 57enne del capoluogo sottoposta agli arresti domiciliari poiché non trovata in casa durante il controllo. Gli stessi militari hanno deferito in stato di libertà anche un 40enne di Piombino (Livorno), un 40enne di Borgia ed una 62enne di Carlopoli sorpresi a Catanzaro nonostante fossero gravati dal foglio di via obbligatorio per tre anni.