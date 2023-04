Amantea, auto incendiata nella notte: è del figlio dell’ex sindaco

Ancora un'auto in fiamme ad Amantea: attorno alle 21 di ieri sera, lunedì 17 aprile, ignoti sarebbero riusciti a dare fuoco ad una Fiat 500 parcheggiata su strada, in pieno centro cittadino (Via Monte Rosa).

Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno domato il rogo ed evitato che potesse propagarsi alle vicine abitazioni. Il mezzo è stato pesantemente danneggiato, e solo in un secondo momento è stato possibile procedere alla messa in sicurezza della zona.

Sul posto anche i Carabinieri, che tenteranno di ricostruire l'accaduto e dare un volto agli incendiari. Il mezzo infatti appartiene al figlio dell'ex sindaco, Mario Pizzino, ed al momento non si esclude alcuna pista.