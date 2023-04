Crotone. Maltratta e picchia la compagna incinta, lo denuncia: arrestato per stalking

È stata la denuncia della vittima a far scattare gli accertamenti che hanno portato gli agenti della squadra mobile di Crotone a ricostruire numerosi episodi di presunte sopraffazioni da parte di un uomo nei confronti della compagna, che in varie sarebbe stata offesa, minacciata e percossa, peraltro mentre era anche incinta.

È costì che un 41enne del capoluogo pitagorico è finito in arresto e sottoposto ai domiciliari con braccialetto elettronico, una misura disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale locale che gli contesta i reati di maltrattamenti in famiglia, stalking e percosse.

Da quanto ricostruito dalla polizia, anche dopo la denuncia della donna l’uomo avrebbe continuato a vessarla, tempestandola di messaggi minatori e appostandosi sotto casa, costringendola a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

Pertanto la Procura, accogliendo le risultanze delle indagini, ha formulato al Gip la richiesta che gli venisse applicata una misura cautelare idonea, ed il giudice oltre ai domiciliari ha ritenuto di aggiungere anche l’applicazione del braccialetto elettronico, uno strumento che assicura una tutela rafforzata per le vittime di reato, in quanto consente alle forze dell’ordine di monitorare in tempo reale il soggetto che è ristretto, permettendo così una risposta tempestiva e qualificata.