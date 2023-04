Si infortuna su sentiero del Parco d’Aspromonte: soccorsa escursionista

Brutta disavventura per un'escursionista impegnata a percorrere un vecchio sentiero del Cai nel comune di Santo Stefano d'Aspromonte, che quest'oggi è stata soccorsa dai tecnici della stazione aspromontana del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria.

La donna - G. P., cinquantenne - si sarebbe procurata una frattura alla caviglia in zona Limini di Podargoni, mentre seguiva un sentiero dismesso particolarmente impervio per raggiungere il vecchio mulino di Criserà. Fortunatamente la malcapitata non era da sola, ed i suoi compagni d'escursione hanno prontamente allertato il personale medico del 118.

I tecnici del soccorso alpino, giunti prontamente sul posto, hanno immobilizzato la malcapitata su una barella per poi trasportarla fino alla più vicina strada, dove è stata poi trasferita nel più vicino ospedale per le necessarie cure mediche.