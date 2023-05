Intensificati i controlli nel vibonese: due denunce nel fine settimana

Aumentano i controlli della Polizia per le strade del vibonese, al fine di reprimere le attività criminali ed illecite sin da prima dell'avvio della stagione estiva. Questa la linea tracciata dalla locale Questura, che ha così deciso di concentrare le attività nelle strade del centro del capoluogo e nelle località maggiormente interessate dalla movida.

Proprio nel centro di Vibo Valentia è stato infatti fermato un uomo, visto transitare in modo sospetto a bordo di un monopattino elettrico. Gli agenti della Squadra Mobile, congiuntamente con la Polizia Locale, hanno svolto una perquisizione presso l'abitazione del sospettato rinvenendo diverse dosi di marijuana ed hashish, del materiale per il confezionamento e 1.080 euro in contanti. Elementi che hanno fatto scattare per direttissima una denuncia per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Discorso diverso invece nel tropeano, dove gli agenti hanno svolto numerosi controlli sulle strade identificando 703 persone e controllato 276 veicoli nel solo weekend. Proprio in questa circostanza un uomo è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, e dunque denunciato per porto ingiustificato d'arma. Nel medesimo comune, infine, un commerciante ambulante è stato sanziato per mancanza di licenza, e tutta la sua merce è stata sequestrata.