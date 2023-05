Karate nazionale, Ostia: Ruben Arditi (Akc Crotone) è medaglia di Bronzo

Si è conclusa domenica scorsa, 7 maggio, a Ostia Lido, la seconda giornata dei Campionati Italiani Esordienti 2023 di kata e Kumite, in scena al PalaPellicone.

Nella due giorni premiati i nuovi campioncini del kata e del kumite maschile e femminile individuale. Nella categoria -38kg, dopo 7 incontri, medaglia di Bronzo per Ruben Arditi che regala all’Accademia Karate Crotone, presieduta dal M° Enzo Migliarese, la medaglia numero 305 che va ad arricchire il palmarese nazionale ed internazionale della storica scuola crotonese ormai al suo 50° anniversario.

Più di 80 atleti nella sua categoria, 23 punti fatti 3 soltanto quelli subiti. Dopo 5 incontri accede in finale di pool che dominava per 3 a 0 ma viene squalificato per somma di ammonizioni perdendo dunque il 6° incontro.

Il tempo di asciugare le lacrime per aver ceduto la finale al suo rivale e rientra sul tatami per l’ultimo turno dei recuperi affrontando la finale per il terzo posto e chiudendo a suo vantaggio per 4 a 0 e, quindi medaglia di Bronzo.

Bene anche le prove del team giovanile dell’AKC con Priscilla Panunzio, Pietro Franco, Vincent Paura, Gaetano Sorrentino e Giuseppe Iessi che pur superando qualche fase eliminatoria non sono andati oltre l’undicesimo posto.

Soddisfazione tra le file dei tecnici AKC con in testa il M° Rosario Stefanizzi ed il Coach e papà Angelo Arditi che si sono avvalsi dell’indispensabile aiuto di Claudia Alia ed Emanuel Lo Iacono.

Un plauso ai genitori che con coraggio hanno sostenuto i giovani atleti durante tutte le loro prestazioni che fortunatamente si sono concluse con la performance di Ruben Arditi il quale ha consentito, così, di festeggiare in allegria e nel modo migliore la fine della trasferta.