Viadotto crollato, scattano gli accertamenti della Finanza: acquisiti documenti da Anas e Regione

Visita a sorpresa della Guardia di Finanza, questa mattina, presso gli uffici della Regione Calabria e della sede regionale di Anas. Il Gruppo Tutela della Spesa Pubblica - sezione anticorruzione, facente parte del nucleo di Polizia economico-finanziaria del corpo, si presentato al fine di acquisire documenti ed atti inerenti al crollo del viadotto Ortano 2, avvenuto pochi giorni fa lungo la Statale 177 nel comune di Longobucco.

Il viadotto, aperto al traffico nel 2016 e passato in gestione all'Anas nel 2019, è finito sotto la lente d'ingrandimento della Procura di Castrovillari, che ha subito aperto un'indagine penale. In questo caso invece i finanzieri sono alla ricerca di eventuali danni erariali, compiuti in sede di costruzione.

Nel dettaglio, i finanzieri hanno acquisito numerosi documenti presso gli uffici del dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici della Regione Calabria, e presso la struttura territoriale dell'Anas. Sarà ora passato al vaglio degli inquirenti tutto ciò che ha riguardato la costruzione, l'affidamento dei lavori, i collaudi, i costi, gli appalti ed i controlli.