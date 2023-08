Crollo viadotto sulla Sila Mare, Pd Calabria: oggi riapre la Statale 177

(Foto: Stazione Meteorologica Sant'Elia di Catanzaro/Facebook)

“Con senso unico alternato, riapre da mezzogiorno del Primo agosto la Strada statale 177 Sila-Mare per Longobucco, nel tratto iniziale interrotto a causa del crollo, avvenuto più avanti, della campata centrale del viadotto Ortiano 2”.

Ne dà notizia il Pd della Calabria, in un comunicato stampa in cui si ricorda, in proposito, l’impegno dei propri parlamentari, Marco Simiani e Nicola Irto, che è anche segretario del Partito calabrese, e che nei mesi scorsi avevano coinvolto al riguardo l’ingegnere Francesco Caporaso, responsabile dell’Anas regionale, e a parte interrogato il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, per quanto di competenza impegnandolo al fine di normalizzare la “viabilità sulla Statale 177”, accertare le cause del crollo del viadotto Ortiano 2 (QUI) e definire insieme alla stessa Anas il cronoprogramma, con i relativi finanziamenti, di tutti gli interventi necessari a garantire la sicurezza della circolazione sulla Statale “Sila-Mare”.

“La nostra regione, le sue coste ed aree interne – sottolineano i dem calabresi nel loro comunicato – non possono essere trascurate, abbandonate e dimenticate. Con i nostri parlamentari e con i nostri consiglieri regionali, guidati dal capogruppo Domenico Bevacqua, continueremo ad esercitare forti pressioni sul governo in carica, che deve rimettere al centro dell’attenzione il Sud e dunque la Calabria. L’Italia è una e non può essere divisa con l’autonomia differenziata o con altri progetti discriminatori”.