Amministrative, in Calabria l’affluenza si ferma al 56,3%: ecco i nuovi sindaci

Si è fermata al 56,39% l'affluenza degli elettori in Calabria, chiamati a scegliere il nuovo sindaco in 41 centri abitati. Si tratta di comuni con meno di 15 mila abitanti, motivo per il quale non è previsto alcun ballottaggio. Di seguito i sindaci eletti man mano che arrivano i dati definitivi dello scrutinio, ancora in corso in diversi centri.



CATANZARO

Cardinale: Danilo Staglianò;

Curinga: Elia Carmelo Pallaria;

Gasperina: Andrea Gallella;

Guardavalle: Giuseppe Caristo;

San Mango d'Aquino: Gianmarco Cimino;

Santa Caterina dello Jonio: Francesco Severino;

Stalettì: Mario Gentile;

COSENZA

Bonifati: scrutinio in corso;

Canna: scrutinio in corso;

Cariati: Cataldo Mirò;

Carolei: scrutinio in corso;

Casali del Manco: scrutinio in corso;

Castrolibero: scrutinio in corso;

Maierà: scrutinio in corso;

Malito: Mario Francesco De Rosa;

Mandatoriccio: Vincenzo Leonardo Grispino;

Marano Marchesato: scrutinio in corso;

Paterno Calabro: Lucia Papaianni;

Piane Crati: Stefano Borrelli;

San Martino di Finita: scrutinio in corso;

Serra d'Aiello: Antonio Cuglietta;

Terravecchia: Paolo Pignataro;



CROTONE

Cerenzia: Salvatore Mascaro;

Savelli: Francesco Spina;

Scandale: Antonio Barberio;



REGGIO CALABRIA

Bianco: scrutinio in corso;

Candidoni: Vincenzo Cavallaro;

Condofuri: scrutinio in corso;

Gioiosa Ionica: scrutinio in corso;

Locri: Giuseppe Fontana;

San Pietro di Caridà: scrutinio in corso;

Santa Cristina d'Aspromonte: Salvatore Papalia;

Serrata: scrutinio in corso;

Sinopoli: Luigi Chiappalone;



VIBO VALENTIA

Dinami: scrutinio in corso;

Filandari: Rita Fuduli;

Gerocarne: Pasquale Vivona;

Nardodipace: Romano Loiello;

Parghelia: scrutinio in corso;

Sant'Onofrio: Antonino Pezzo;

Notizia in aggiornamento