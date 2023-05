In giro in auto con diverse dosi di marijunana: due denunce a Vibo

Gli agenti della Squadra Mobile di Vibo Valentia proseguono le attività di controllo volte al contrasto dello spaccio di stupefacenti, con particolare attenzione alle aree più degradate della città ed alle zone rurali.

In particolare, nei giorni scorsi gli agenti delle Volanti hanno notato un'auto - con tre persone a bordo - che procedeva per le vie del centro con fare sospetto. Fermato il veicolo per controlli, all'interno dell'abitacolo venivano rinvenuti diversi involucri di marijuana, già divisa in dosi. Il controllo è stato così esteso anche all'abitazione dei fermati, ed in un caso ha portato al rinvenimento di altra sostanza stupefacente.

Per tali motivi, due soggetti sono stati denunciati a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, mentre il terzo occupante è stato segnalato alla locale Prefettura in qualità di assuntore.