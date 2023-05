Reggio Calabria, sospese attività e manifestazioni pubbliche anche per domani

Il Comune di Reggio Calabria

L'Amministrazione comunale di Reggio Calabria comunica che, in segno di cordoglio per la scomparsa del cittadino reggino colpito dalla caduta di un albero in via San Giuseppe, tutte le attività e le manifestazioni pubbliche già previste, sono sospese anche per la giornata di domani, domenica 21 maggio.

La decisione anche in considerazione del perdurare della forte ed eccezionale ondata di maltempo che sta investendo la città che necessità di numerosi interventi di messa in sicurezza su tutto il territorio cittadino.