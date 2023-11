Reggio, a causa del maltempo chiusi al traffico lungomare, villa e corso Matteotti

A causa delle condizioni meteorologiche avverse che stanno interessando in queste ore la Città di Reggio Calabria il sindaco Giuseppe Falcomatà ha firmato un'ordinanza, in corso di pubblicazione, che dispone la temporanea chiusura al traffico sia veicolare che pedonale del Lungomare Falcomatà, la temporanea chiusura della Villa Comunale e l'interdizione al transito pedonale in Corso Giacomo Matteotti.



Il provvedimento ha decorrenza immediata e fino a cessata emergenza, salvo proroghe dovute al prolungarsi delle attuali condizioni meteorologiche. Il consueto bollettino della Protezione Civile regionale segnala in queste ore criticità meteo con piogge e temporali sparsi, accompagnati da forti raffiche di vento e forti mareggiate lungo le coste esposte.



L'Amministrazione comunale di Reggio Calabria invita i cittadini alla massima prudenza, a non sostare nei pressi di zone alberate, parchi e giardini, ovvero sotto edifici con cornicioni o facciate ammalorate, richiamandosi alle raccomandazioni diffuse dalla Protezione Civile : non mettersi in viaggio se non strettamente necessario; evitare i sottopassi; abbandonare i piani seminterrati o interrati se ubicati in zone depresse o a ridosso di fiumi, torrenti tombati o con sezioni d'alveo ristrette per cause antropiche; nelle aree indicate nel punto precedente raggiungere i piani superiori; non sostare in prossimità di aree con versanti acclivi che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di blocchi rocciosi.



La situazione sarà monitorata costantemente dal servizio di Protezione civile comunale e dalla Polizia locale. Per ulteriori e più precise indicazioni è possibile rifarsi alle norme comportamentali della Protezione Civile.