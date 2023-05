Scorda la coca nello zaino del nipotino che la porta a scuola. Arrestato zio maldestro

Ha dimenticato nello zainetto del nipotino di appena 4 anni un sacchetto in plastica, apparentemente innocuo, se non ci si fosse accorti solo dopo che in realtà contenesse circa 100 grammi di cocaina.

Il bimbo, con quello zaino, c’è andato anche a scuola ed è proprio una colta arrivato in classe che ha trovato lo strano involucro di polvere bianca, iniziando addirittura a giocarci insieme ai compagni.

Solo il tempestivo intervento delle maestre e poi dei Carabinieri hanno scongiurato il peggio, evitando che i minori toccassero o, peggio, ingerissero la sostanza, che ovviamente è stata sequestrata. Contestualmente sono stati allertati i servizi sociali del Comune per gli adempimenti di competenza.

La vicenda è avvenuta venerdì scorso nel crotonese, ad Isola Capo Rizzuto. Avviate le indagini per risalire al possibile responsabile, i militari si sono subito focalizzati sui più stretti familiari del bimbo arrivando a sospettare dello zio, M.F. le sue iniziali, di 30 anni, per il quale sono scattate le manette per l’ipotesi di detenzione di droga ai fini di spaccio e che - come disposto dal Pm di turno alla Procura di Crotone - è stato portato nella casa circondariale locale.

Dopo il giudizio per direttissima, tenutosi nella mattinata di sabato scorso, l’arresti è stato convalidato ed a carico dell’uomo è stata decisa la custodia in carcere.