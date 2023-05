La marijuana piantata in mezzo ai pomodori: due coniugi denunciati ad Altomonte

Una vera e propria serra adibita a coltivazione di marijuana è stata rinvenuta dai Carabinieri della Stazione di Altomonte durante un servizio di perlustrazione e controllo del territorio.

In totale sono state recuperate 79 piante: in parte erano state coltivate nella serra, costruita accuratamente nelle adiacenze dell’abitazione di due coniugi del luogo;il resto è stato trovato in un appezzamento di terreno poco distante dall’immobile, dopo aver seguito i tubi dell’impianto di irrigazione installato meticolosamente.

A rendere difficoltose le operazioni di perquisizione e rinvenimento, è stato l’abile tentativo di occultamento che si sritiene sia stato messo in piedi dagli indagati, stante questa prima fase di accertamenti preliminari: infatti, i vasi delle piante di marijuana erano collocati accanto a quelle di pomodoro, così come l’altro stupefacente era stato coltivato in un terreno poco distante dalla serra, in un recinto costruito ad hoc in mezzo alla vegetazione e delimitato anche dal filo elettrico, probabilmente per evitare l’ingresso della fauna selvatica.

Al termine delle operazioni di estirpazione e sequestro necessarie per i conseguenti accertamenti di natura tecnica finalizzati a stabilire l’esatto principio attivo presente nelle piante, i militari hanno denunciato la coppia per coltivazione illecita di stupefacente.