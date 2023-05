Cade in acqua mentre fa rafting sul fiume Lao: dispersa una diciassettenne

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Sono ore di apprensione nel cosentino, dove una diciassettenne risulta dispersa, dal primo pomeriggio di oggi, nelle acque del fiume Lao. La giovane, originaria del reggino, si trovava in gita scolastica assieme a tutta la sua classe, una comitiva di quaranta ragazzi, che proprio in mattinata era arrivata tra Laino Borgo e Laino Castello per prendere parte ad una sessione di rafting, attività sportiva portata avanti da anni e con sempre più appassionati.

Secondo quanto appreso sinora, la giovane è improvvisamente caduta in acqua, scivolando via dal gommone che ospitava anche alcuni suoi compagni di classe. Una volta caduta se ne sono perse le tracce ed è subito stata allertata la centrale operativa del 118.

Sul posto sono rapidamente giunti non solo il personale medico, ma anche i tecnici del Soccorso Alpino della Calabria, che tramite il nucleo speleo-fluviale provvederà alle ricerche in acqua.

L’intera area è sorvolata dall'Aeronautica Militare, mentre l'area circostante è battuta a tappeto da Carabinieri e Vigili del Fuoco. Il gruppo di alunni è stato evacuato.

(Notizia in aggiornamento)