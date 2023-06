Portfolio Cafè, al Bar Lux di Crotone la mostra “Tra il cielo e il mare” di Cosimo Stillo

Rimarrà esposta fino al 30 giugno la mostra fotografica “Tra il cielo e il mare-Espressioni di bellezza del nostro paesaggio” allestita presso i locali del Bar Lux di Crotone e realizzata da Cosimo Stillo, socio nonché componente del Direttivo del Gruppo Fotoamatori pitagorico, nell’ambito dell’iniziativa Portfolio Cafè.

La mostra di Stillo intende cogliere il legame profondo tra l’essere umano ed il luogo in cui egli vive, inteso come insieme di elementi naturali, geografici e storici.

Non è facile rappresentare in una immagine il patrimonio immenso di una città sul mare, caratterizzata da una costa suggestiva e da promontorio ricco di storia e di mistero, di un luogo come Crotone che non smette mai di mostrare la propria bellezza.

Eppure Stillo, attraverso le otto immagini ha saputo catturare la sintesi di una bellezza inedita e selvaggia, difficile da ritrovare in cartolina ma capace di essere colta dall’occhio sensibile del bravo fotografo.

“Descrivere alcuni aspetti della nostra città senza scivolare quasi inconsciamente nella trappola del ‘già sentito e già letto’, richiede un’abilità simile a quella posseduta da un atleta che corre e che contemporaneamente supera gli ostacoli, ed in questa mia ‘proposta fotografica’ ho cercato di unire la presentazione della bellezza del nostro territorio, ad un messaggio che oggi, molto più di ieri, ci invita urgentemente a importanti riflessioni sul rispetto e la difesa dell’ambiente in cui viviamo – spiega Stillo – Le immagini lo ricordano molto chiaramente: la luce calda del giorno che inizia, i toni dei colori che illuminano la notte, l’azzurro che dialoga con la pace interiore, l’urlo del vento e la rabbia delle onde, tutto questo ci ricorda quanto sia prezioso custodire un bene che ha un valore unico e inestimabile, è un nostro compito perché non bisogna mai dimenticare che tra il cielo e il mare ci siamo anche noi”.

“Si rinnova col Portfolio Cafè un importante appuntamento della nostra associazione che siamo certi allieterà i visitatori dei mesi estivi e non solo – è il commento del Presidente del Circolo Domenico Perpiglia – In questo caso è il nostro socio Cosimo Stillo che rappresenta e interpreta tramite l’immagine fotografica alcuni degli scorci più belli del territorio crotonese, ripresi in momenti peculiari, quasi come se il territorio anch’esso fosse capace di vivere delle emozioni e trasmetterle all’osservatore, lanciando però un messaggio molto profondo, che è quello del rispetto dell’ambiente.Un’occasione culturale da non perdere per impreziosire il momento della pausa caffè”.