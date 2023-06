Operazione Alcohol & Drugs, intensificati i controlli della Polizia Stradale

Prende nuovamente il via l'operazione Alcohol & Drugs, parte di una più ampia iniziativa europea per il contrasto alla guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. L'iniziativa, organizzata dalla European Roads Policing Network, si svolgerà dal 14 al 20 giugno, con particolare attenzione al fine settimana.

Proprio nella giornata di sabato 17 giugno si svolgerà una vera e propria "maratona" di controlli, che saranno svolti lungo le principali arterie stradali di tutta Italia nell'arco di 24 ore, senza sosta.

Obiettivo dell'operazione è dunque l'innalzamento dei livello di sicurezza stradale, e dunque la riduzione delle vittime di incidenti e sinistri. Il tutto si colloca nel Piano d'Azione Europeo 2021-2030, che prevede di dimezzare i morti sulle strade e diminuire sensibilmente i feriti.

L'operazione sarà svolta anche in Calabria, con controlli mirati non solo sull'autostrada ma anche sulle principali arterie di percorrenza.