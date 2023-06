Crotone, ancora un sequestro di marijuana: era nascosta tra i contatori dell’acqua

Proseguono le attività di controllo e di contrasto allo spaccio di stupefacenti a Crotone. Nei giorni scorsi il personale della Squadra Volante ha così scoperto un elevato quantitativo di dosi già pronte alla vendita di marijuana, nascoste nelle adiacenze di una via del centro cittadino.

In particolare, gli agenti avrebbero osservato i movimenti sospetti di alcune persone già note alle forze dell'ordine come assuntori di stupefacenti, mentre si aggiravano presso una attività commerciale lungo via Marinella.

È bastato un rapido controllo per percepire il forte odore di marijuana proveniente dal vano dei contatori dell'acqua. Una volta aperto, gli agenti delle volanti si sono trovati di fronte a 40 bustine contenenti, complessivamente, 123 grammi di marijuana, potenzialmente già pronte alla vendita.

Il tutto è stato sequestrato mentre sono partite le indagini a carico di ignoti per tentare di identificare i responsabili, accusati di detenzione al fine di spaccio.