Controlli straordinari a Cirò Marina: sequestrati 120 grammi di cocaina

Lo scorso fine settimana i Carabinieri della compagnia di Cirò Marina, congiuntamente alle Squadre di Intervento Operativo del 14° Battaglione Calabria, hanno effettuato una serie di servizi straordinari di controllo del territorio nel centro cittadino, finalizzati al rispetto del codice della strada e della normativa in materia di sostanze stupefacenti.

Nell’ambito dei servizi, sono state controllate 96 persone e 69veicoli, sono state elevate 10 contravvenzioni al codice della strada, sequestrate 3 auto, ritirata 1 patente di guida e denunciata alla Procura della Repubblica di Crotone 1 persona per il porto ingiustificato di un coltello di 14 centimetri.

Particolare attenzione, poi, è stata dedicata alla normativa in materia di stupefacenti: i Carabinieri hanno effettuato 7 perquisizioni, e, con l’ausilio di unità cinofila del Gruppo del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Crotone, hanno rinvenuto, in un terreno di libero accesso, circa 7 grammi di marijuana e circa 120 grammi di cocaina pura, non suddivisa in dosi: sostanza, questa, che immessa sul mercato avrebbe consentito di guadagnare fino a 30 mila euro.