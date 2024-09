Controlli antidroga a Cirò Marina, tre denunce ed una segnalazione

Non si fermano i controlli dei Carabinieri della compagnia di Cirò Marina, impegnati nei giorni scorsi in una serie di attività di contrasto allo spaccio ed al traffico di stupefacenti.

Controlli che si sono conclusi, complessivamente, con tre soggetti denunciati a piede libero ed uno segnalato alla Prefettura in qualità di assuntore. In tutti i casi si tratta di uomini originari e residenti nella popolosa cittadina del crotonese.



Il primo, un trentacinquenne, è stato trovato in possesso di due piante di cannabis indica già essiccate, alte circa 80 centimetri, assieme ad alcuni barattoli contenenti della marijuana, materiale per il confezionamento e 120 euro in contanti, ritenuti proventi dell'attività di spaccio.

Situazione diversa invece per quanto riguarda un trentaseienne che aveva una dose di cocaina e che, successivamente nella sua abitazione, aveva una dose di marijuana, un bilancino di precisione e sostanza da taglio. In entrambi i casi, il tutto è stato prontamente sequestrato.

L'ultimo caso, invece, riguarda un quarantunenne fermato mentre era alla guida della propria auto in evidente stato di alterazione. Rifiutato di sottoporsi ai dovuti accertamenti tossicologici è stato denunciato guida sotto effetto di sostanze stupefacenti.