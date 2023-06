Furti e ricettazione a Catanzaro e Soverato: indagati quattro minorenni

Quattro giovanissimi sono stati sono stati raggiunti da altrettante misure cautelari che prevedono il collocamento in comunità e la custodia in Istituti penitenziari per minorenni, essendo ritenuti responsabili, in concorso, di furto e di ricettazione di diverse auto e ciclomotori.

Le indagini, eseguite dalla Squadra Mobile di Catanzaro ma anche dai loro colleghi delle Volanti e dai Carabinieri di Soverato, sono partita dopo che da gennaio scorso e fino a questo mese di giugno, sia a Catanzaro che a Soverato, si erano registrati appunto dei furti. Si è così arrivati a sospettare dei quattro minorenni che secondo gli investigatori sarebbero stati dediti “stabilmente” a questi reati.