Duecento euro per farsi restituire l’auto rubata, scattano le manette per quattro

Con l’accusa di ricettazione ed estorsione quattro persone sono state arrestate stamani a Catanzaro e Marcellinara, dai carabinieri che hanno eseguito un’ordinanza del Gip del Tribunale del capoluogo che ha stabilito il carcere per due di loro ed i domiciliari per gli altri.

Le indagini, condotte dai militari, avrebbero fatto luce su una presunta richiesta di circa 200 euro da parte degli indagati ad un uomo, come corrispettivo per la restituzione della sua auto, precedentemente rubata.

La vittima, per recuperare il veicolo, aveva contattato un suo conoscente, che si era adoperato per arrivare a farla restituire, fungendo da tramite con i presunti ricettatori per la consegna del denaro.