Crotone, scovato deposito di droga nel quartiere Tufolo

Stavano svolgendo un’ordinaria attività di controllo su un soggetto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, quando sono stati attirati da un forte odore di marjuana che proveniva dal vano ascensore di uno stabile situato a Crotone, in Via Salvemini, nel popoloso quartiere di Tufolo.

Così gli agenti della Volante hanno deciso di ispezionare la zona dove dapprima hanno individuato una intercapedine nella quale erano nascosti quattro involucri contenenti dell’eroina, pronta per lo smercio, oltre ad un bilancino elettronico.

Quindi, insieme ai colleghi della Squadra Mobile, il controllo è stato esteso ad altre parti comuni dell'edificio, consentendo di rinvenire altri quantitativi di stupefacente: in particolare 42 grammi di eroina, 5 di cocaina, 74 di hashish e 120 di marjuana.

Il tutto è stato sequestrato, al momento, a carico di ignoti, per cui sono in corso le relative indagini con il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, per l’individuazione dei soggetti responsabili dell’attività di detenzione al fine di spaccio.