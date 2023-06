Estorsioni a Bari: arresti in otto regioni, anche in Calabria

Si è spinto fino in Calabria il blitz scattato stamani in Puglia, in particolare a Bari, dove i carabinieri del comando provinciale locale hanno inferto un duro colpo ad un presunto gruppo criminale attivo nei quartieri San Pio (Enziteto), Santo Spirito e Palese del capoluogo pugliese, dedito alle estorsioni con modalità mafiose.

I militari - su ordine della Direzione Distrettuale antimafia - stanno quindi eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare che ha attinto numerosi soggetti indagati di appartenere al sodalizio: gli arresti sono attualmente in corso in diverse località della Puglia così come della Campania, della Sicilia, della Sardegna, del Lazio, del Veneto, del Friuli Venezia Giulia e, come anticato, della Calabria.