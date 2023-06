Abbandonavano rifiuti di lavori edìli nel cosentino. Denunciate tre persone

Avrebbero abbandonato rifiuti per strada - composti da materiale proveniente da piccoli lavori di ristrutturazione e manutenzione ordinaria di appartamenti - a bordo di un furgone bianco, nei comuni di Scalea e S. Nicola Arcella.

Così tre persone sono state "pizzicate" dai Carabinieri Forestali, impegnati in una attività investigativa capillare scaturita proprio a seguito dei contini abbandoni.

Le indagini hanno infatti confermato i sospetti dei militari, che nei giorni scorsi avevano dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Paola, del furgone a carico del proprietario dello stesso veicolo, così da evitare la disponibilità del bene da parte dello stesso.

Tutti e tre i soggetti, individuati come presunti responsabili dell’attività illecita, sono stati deferiti alla competente Autorità Giudiziaria: secondo i militari, "in concorso tra loro, in diverse circostanze a bordo del furgone di proprietà di uno di essi - effettuavano un’attività illecita trasportando rifiuti pericolosi e non - al fine di scaricarli per strada".