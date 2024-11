Scalea: discariche abusive in villaggio turistico e zona industriale, sequestrate

Diverse aree adibite a vere e proprie discariche abusive, destinate al deposito incontrollato di rifiuti di ogni genere, peraltro pericolosi e in alcuni casi anche briciati, sono state scoperte dai carabinieri di Scalea durante una serie di controlli sul territorio, coordinati dalla Procura di Paola.

Nel dettaglio, sono finiti sotto sequestro un terreno di circa 350 mq che si trova all’interno di un villaggio turistico, in una zona per di più sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale, e un’area di 400 mq nella zona industriale. Altri sequestri sono stati eseguiti poi in alcune località periferiche della cittadina tirrenica cosentina.

I militari hanno ritrovato abbandonati sul terreno materassi, frigoriferi, mobilio, sanitari, batterie di piombo esauste, pneumatici e plastica. Una pratica estremamente pericolosa e dannosa per un territorio a forte vocazione turistica che provoca danni incalcolabili.

Oltre che a essere estremamente dannoso per l’ambiente, si ricorda che abbandonare oggetti o prodotti di scarto può costare molto caro: a prescindere dalla grandezza del rifiuto stesso, questa condotta è severamente vietata ed è punita con sanzioni amministrative e anche penali. Il trasgressore, qualora rintracciato, oltre alle multe è obbligato alla rimozione dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi.