Com’è bello passeggiar con Mary, in giro per il Castello di Crotone con le letture itineranti

Domani, sabato 24 giugno, a partire dalle 9, presso i locali della biblioteca Piergiorgio Frassati, a Crotone, la Fondazione D’Ettoris ospiterà Maria Angela Lacalamita in vista di un incontro in presenza del ciclo formativo Il cantastorie e la valigia degli attrezzi rivolto agli operatori culturali e bibliotecari.

Fondatrice dell’associazione di Bari Leggere Coccole ed esperta di letteratura per l’infanzia, Lacalamita terrà una full immersion mattutina relativa alla lettura ad alta voce destinata alla sottovalutata fascia d’età 0-6 anni che il progetto Book Baby Boom finanziato dal Cepell intende valorizzare e diffondere tra le famiglie in quanto ‘cellule’ della società, al fine di far riscoprire l’oggetto libro in qualità sia di medium ‘magico’ emozionale e relazionale coinvolto nella crescita psicosomatica del bambino sia di strumento di crescita culturale e socio-economica del territorio.

Nel pomeriggio, a partire dalle 17.30, si terrà l’evento gratuito ‘Com’è bello passeggiar con Mary’, durante il quale Lacalamita, attraverso una suggestiva passeggiata presso il Castello Carlo V, in collaborazione con il Comune di Crotone partner del progetto, svolgerà insieme alle famiglie una serie di letture itineranti per bimbi da 0 a 6 anni.

Il luogo di ritrovo dei partecipanti è il chiosco della villa comunale. Per partecipare all’incontro occorre effettuare obbligatoriamente la prenotazione al numero di telefono 320 552 2262.