Stalkerizza una vecchia fiamma, messo ai domiciliari evade: finisce in carcere

Si sono spalancate le porte del carcere per un 57enne del cosentino che era già ai domiciliari per il reato stalking nei confronti di una sua ex compagna.

L’uomo era stato infatti arrestato lo scorso 13 maggio per le persecuzioni di cui avrebbe fatto oggetto una donna con la quale, diversi anni fa, aveva avuto una relazione (QUI).

Dopo aver riallacciato i rapporti ed essersi scambiati i numeri di telefono, era iniziata una escalation vessatoria nei confronti della vittima.

Numerosi i messaggi inviati che si sono ben presto trasformati in uno strumento di ingiurie e di minacce di azioni violente e perfino di morte. La donna si era ulteriormente preoccupata dopo aver subito alcuni danneggiamenti ed un tentativo di incendio della sua abitazione.

L’indagine, avviata a seguito della denuncia e dei fatti narrati dalla vittima, aveva quindi portato a sottoporre il presunto stalker ai domiciliari.

Una misura che evidentemente non avrebbe fermato il 57enne che lo scorso 14 giugno è evaso ed è stato sorpreso dalle Forze dell’Ordine a circa 300 metri da casa.

Per questo, nel pomeriggio di ieri, gli è stata notificata un’Ordinanza di Sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella della custodia in carcere ed il soggetto è stato portato nella casa circondariale locale.