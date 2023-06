Scendono dall’auto in panne e vengono investiti: due morti sulla statale 713

Tragico incidente questa mattina lungo la statale 713 nota come la “trasversale delle Serre”, al km 20,400, all’altezza dell’uscita di Simbario, nel vibonese.

Per cause che sono ancora in corso di accertamento, due persone, scese da un veicolo in panne, sono state investite da un’autovettura che passava in quel momento e hanno perso la vita: si tratterebbe di due camerieri che avevano da poco finito di lavorare e stavano rientrando a casa.

La statale è al momento e provvisoriamente chiusa al traffico nel tratto interessato. Sul posto è presente il personale di Anas è sul per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile, oltre a sanitari del 118 e carabinieri a cui spetterà ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

(notizia in aggiornamento)