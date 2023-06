Camerieri investiti ed uccisi, rimesso in libertà l’autista: “auto in panne poco visibile”

L'uomo alla guida del mezzo che ha investito ed ucciso due persone lungo la Trasversale delle Serre è tornato in libertà. Questa la decisione del gup del Tribunale di Vibo Valentia, che ha rimesso in libertà Daniele Ciconte, trentaduenne originario di Sorianello, al momento accusato di omicidio stradale.

Secondo quanto ricostruito dell'oramai nota e tragica vicenda, Sorianello avrebbe colpito due persone - Bruno Vavalà, 20 anni, e Nicola Calià, 54 anni - uccidendole sul colpo. Questi si trovavano sulla carreggiata della Trasversale delle Serre, intenti a spingere la loro auto rimasta in panne mentre tornavano da un turno di lavoro in un ristorante sulla jonica reggina.

Ciconte, fermato subito dopo l'incidente e rinvenuto con un tasso alcolemico al di sopra del consentito, ha ammesso le sue responsabilità ipotizzando però un concorso di colpe con le vittime, che a suo dire si sarebbero trovate nel mezzo della carreggiata senza opportune segnalazioni del pericolo.

Il legale rappresentante ha dunque chiesto la rimessa in libertà vista l'impossibilità di reiterazione del reato. Circostanza accolta dal gup che ha quindi rimesso in libertà l'imputato, in attesa dell'esame autoptico che verrà svolto domani, 29 giugno.