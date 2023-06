Serie B, è ufficiale: la Reggina esclusa dal campionato

Arriva la decisione ufficiale della Composizione Organi di vigilanza Contabile Sulle Societa Sportive (Covisoc), organo della Figc, e pesa come un macino: la Reggina è ufficialmente esclusa dal campionato di Serie B, ed è al momento impossibilitata ad iscriversi.

La domanda presentata dal club sportivo lo scorso 20 giugno è stata infatti bocciata dalla vigilanza contabile, che ha richiesto alla società il pagamento di 757 mila euro per oneri fiscali e contributivi. Denaro che la società dovrebbe pagare sull'unghia.

Al momento non è stata diramata alcuna nota ufficiale dal management della squadra, che tuttavia aveva già annunciato in passato di aver pronta una lunga battaglia legale in caso di esclusione. Battaglia legale che potrebbe quindi partire subito, e che rischia di concludersi, però, a campionato ormai iniziato.