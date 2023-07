Esclusione dalla Serie B, la Reggina annuncia il ricorso

"Riceviamo ora la comunicazione della Covisoc in merito al respingimento dell’iscrizione della Reggina al campionato di Serie B e la riteniamo non coerente con quanto è stato chiaramente disposto dal tribunale di Reggio Calabria". Inizia così la nota diffusa ieri sera dal club amaranto, in risposta alla decisione del Covisoc di escludere la squadra dalla Serie B.

"Presenteremo il nostro ricorso nelle opportune sedi certi che, anche questa volta, potremo dimostrare la correttezza del nostro operato" conclude la breve nota. Secondo l'organo di controllo della Figc, il club dovrebbe versare 757 mila euro per poter partecipare regolarmente al campionato cadetto.

Un ricorso annunciato, nonostante i tempi siano stretti: entro il prossimo 5 luglio il club potrà protocollare il ricorso, che verrà discusso il giorno dopo, ed entro il 7 luglio, inolte, sarà reso noto il parere del Consiglio Federale. In caso di parere sfarovevole alla squadra, questa potrebbe anche appellarsi al Collegio di Garanzia, circostanza che si verificherebbe tra il 20 ed il 21 luglio prossimo.

L'ultimo "appello" infine sarebbe il ricorso al Tar, il 2 agosto, ed al Consiglio di Stato, il 29 agosto. E dunque, almeno nell'ultimo caso, a campionato già avviato.