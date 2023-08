Serie B, slitta a mercoledì la sentenza sul ricorso della Reggina

Il Consiglio di Stato ha rinviato a domani, mercoledì 30 agosto, la sentenza sul ricorso presentato dalla Reggina in merito alla sua esclusione dal campionato di Serie B.

È quanto si apprende a seguito dell'udienza - durata meno di un'ora - svoltasi quest'oggi a Roma, alla presenza degli avvocati della squadra amaranto e del sindaco Carmelo Versace, giunto in città assieme ad un nutrito gruppo di tifosi.

La tesi difensiva del club è incentrata sul via libera ottenuto dal Tribunale di Reggio Calabria per posticipare la data di pagamento di numerose pendenze economiche necessarie per adempiere all'iscrizione del campionato. Secondo il regolamento della Figc tali pendenze andavano saldate entro il 20 giugno, mentre la squadra avrebbe ottenuto di poter versare il tutto entro il 12 luglio.

Al contempo, i legali del Brescia - squadra che prenderebbe il posto dei calabresi in caso di esclusione definitiva - hanno puntato il dito proprio sulle inadempienze fiscali del club, dalle quali emergerebbero delle instabilità economiche che non permetterebbero agli amaranto di far fronte alle spese per proseguire il campionato.