Calcio. La Reggina dice addio alla Serie B: il Consiglio di Stato dice “No”

Niente Serie B per la Reggina così come per il Perugia: a calcare i campi della cadetteria per la stagione 2023/2024 saranno Lecco e Brescia.

Il Consiglio di Stato - le cui decisioni sulle formazioni ancora in “bilico”, tra cui gli amaranto, erano attese proprio per oggi (QUI) – ha quindi bocciato i ricorsi presentati dalla formazione calabrese e da quella umbra, confermando quanto già stabilito dal Tar del Lazio dopo i due gradi di giustizia sportiva, quando aveva dichiarato “improcedibile” il ricorso della Reggina adeguandosi alle decisioni prese dal Consiglio Federale del 7 luglio scorso.

I tifosi della formazione amaranto ieri avevano indetto e tenuto un sit-in proprio a Roma in attesa delle decisioni del Consiglio di Stato che stamani ne ha quindi infranto definitivamente i sogni di una permanenza in serie B.