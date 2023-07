Rapina a coppia di anziani di Reggio Calabria: restano in carcere badante e genero

Rimarranno in carcere Maria Lucisano e Santo Morelli, accusati di una rapina a danno di una coppia di anziani avvenuta il 16 giugno del 2022 a Pellaro, periferia di Reggio Calabria. La decisione è stata confermata dal gip Antonino Laganà su richiesta del procuratore Giovanni Bombardieri e della sostituta Sara Parezzan.

Le indagini hanno fatto ritenere che un gruppo composto da quattro persone abbia studiato le abitudini delle vittime fino a sapere esattamente dove queste nascondessero il denaro contante: ciò sarebbe stato possibile proprio grazie al lavoro della Lucisano, badande presso la coppia (QUI).

Per la cinquantenne e per il genero trentunenne è stato dunque confermato il fermo in carcere. Torna in libertà invece Demetrio Calluso, quarantatreenne che avrebbe noleggiato il furgone usato per la rapina, mentre rimane formalmente indagato Alfredo Amato.