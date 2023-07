RockOn Martirano Lombardo: il guitar hero Andy Timmons inaugura la 16ma edizione

Andy Timmons

A quindici anni di distanza dall’ultimo live di uno dei chitarristi più importanti e apprezzati dell’intero panorama musicale mondiale, a Martirano Lombardo, piccolo centro del catanzarese, sarà Andy Timmons il protagonista assoluto, il prossimo 16 luglio, del primo atto di una sedicesima edizione del RockOn che gli organizzatori definiscono come monumentale.

Appena due settimane più tardi la kermesse ospiterà poi ed anche gli Heroes And Monsters, supergruppo formato da tre autentici fuoriclasse: Stef Burns, Will Hunt e Todd Kerns.

Una line-up semplicemente mostruosa per una nuova stagione in grado di sintetizzare al meglio le due anime della kermesse martiranese: quella più strumentale e quella più band-oriented.

E si parte proprio da un punto di riferimento per generazioni e generazioni di chitarristi, quell’Andy Timmons che già nel lontano 2008 rappresentò uno dei primissimi eventi di prestigio del RockOn, divenuto, nel tempo, un must per tutti gli amanti del classic rock.

Chitarrista dal background enciclopedico, capace di combinare con grande disinvoltura generi diversi (prog, fusion, blues, hard rock e, ovviamente, shred neoclassico), nel corso della sua carriera, Timmons si è affermato come virtuoso trasversale ed estremamente versatile, qualità che lo hanno portato a collaborare con innumerevoli mostri sacri della storia della musica (Alice Cooper, Steve Vai e Joe Satriani per il G3, ma anche gli insospettabili Beach Boys e Olivia Newton-John), senza dimenticare una prolifica attività da solista avviata con l’imprescindibile “Ear X-Tacy”, debut in proprio arrivato nel 1994, dopo i fortunati esordi aor con i Danger Danger sul finire degli anni ’80.

Il guitar hero dell’Indiana, ma texano d’adozione, sarà a Martirano Lombardo, in Piazza Matteotti, accompagnato da Marco Galiero (basso) e Antonio Muto (batteria), domenica 16 luglio per l’unica tappa calabrese del suo tour italiano.

Opening act saranno i Nimby, band di stampo alternative in bilico tra chitarre post-punk, suggestioni psichedeliche di matrice anglosassone e liriche rigorosamente in italiano dal piglio surreale.

Un progetto estremamente originale, condito da due album apprezzatissimi da critica e pubblico, che ha portato il gruppo a condividere, negli anni, palchi prestigiosi accanto a importanti nomi del panorama alternativo italiano quali Sick Tamburo, Bud Spencer Blues Explosion, Miss Fraulein e tanti altri.

L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Martirano Lombardo, il Comitato Madonna del Carmine e la Pro Loco locale. L’ingresso è gratuito.