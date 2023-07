Compra 20mila euro di coca, per ripagarla consegna soldi e auto: in carcere presunto estorsore

Sarebbe stato costretto a consegnare nelle mani del suo presunto aguzzino 5 mila euro e la sua auto. Protagonista della vicenda un 33enne del capoluogo bruzio.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Cosenza Centro, che hanno indagato sulla vicenda, per rimborsare un debito di 20 mila di euro contratto nell’aprile scorso per comparsi della cocaina, l’uomo sarebbe stato vittima di un’estorsione da parte di un 28enne, che oggi è finito in carcere su ordine del Gip presso il Tribunale locale, su richiesta della Procura della Repubblica.

All’uomo, che al momento si trova rinchiuso nella casa circondariale di Cosenza, il giudice per le indagini preliminari contesta le ipotesi di reato di estorsione e detenzione illecita di sostanza stupefacenti.