Rischio incendi, in mezza Calabria è allerta rossa: diramato bollettino

Con l'estate tornano anche gli incendi, che, puntuali come l'arrivo dell'afa, tornano a distruggere le nostre aree verdi e vaste macchie di vegetazione spontanea. Incendi che nascono quasi sempre da mano umana, e che possono essere pericolosi se non mortali sia per l'uomo che per i numerosi animali che vivono indisturbati in natura.

Anche a causa delle alte temperature registrate, l'Arpacal ha diramato un bollettino di allerta meteo per oggi (martedì 18) e domani (mercoledì 19): non per pioggia o vento, bensì per il rischio incendi, che a partire da quest'oggi sarà altissimo in tutta la regione.

Per oggi il rischio elevato (allerta rossa) riguarderà le province di Reggio Calabria, Catanzaro (fascia jonica) e Crotone. Domani, invece, l'allerta massima comprenderà solo le fasce joniche delle province di Reggio Calabria e Catanzaro. Nel resto della Calabria il rischio rimane medio (allerta gialla).