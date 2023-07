Crotone. Verde pubblico, Tesoriere: “Comune gestisca il servizio direttamente”

Andrea Tesoriere

“Che il verde pubblico a Crotone fosse un grande problema ce ne eravamo accorti da tempo, ma che si trasformasse in una vera e propria emergenza non ce lo saremmo mai immaginati”.

Esordisce così il Consigliere Comunale Andrea Tesoriere in una nota in cui evidenzia come la città pitagorica sia “invasa in ogni sua zona da sterpaglie di ogni tipo e genere” che a suo dire “non solo sono pericolose e nocive soprattutto in questo periodo estivo per gli insetti e i parassiti di ogni specie ma anche antiestetiche e non assolutamente degne di una città civile”.

Secondo Tesoriere, dunque, sarebbe stata errata ed a monte la programmazione dell’amministrazione, in particolare sulle modalità di gestione del verde.

“Si è partiti dal sottrarre ad Akrea la gestione dello stesso - afferma il consigliere - per poi internalizzare il servizio con le poche risorse umane (solo 5! davvero una Folle idea!) per poi giungere ad oggi ad un ripensamento su tutta la linea decidendo di esternalizzare nuovamente il servizio. Insomma un vero e proprio pastrocchio a danno dell’intera comunità cittadina”.

Tesoriere riconosce che in questo periodo si sta procedendo ad un intervento straordinario di pulizia del verde, ma che lo stesso non coprirebbe diverse aree della città “e per certe - afferma - addirittura non sono previsti interventi (piazza Alcide Gasperi, diverse aree del centro storico, gli ingressi della città a nord e a sud un esempio su tutti) alcune anche molto centrali oltre a diverse periferie, che si vedono praticamente invase da sterpaglie alte quasi due metri! Una giungla insomma!”

Da qui la proposta del consigliere comunale, cioè di gestire il servizio del verde direttamente anche grazie alle nuove assunzioni appena effettuate e a quelle che saranno in previsione sfruttando se possibile anche quelle dei tirocinanti che potrebbero rappresentare una grande risorsa per l’ente.

“Rafforzare quindi la squadra e metterla nelle condizioni di potere lavorare per rendere la città curata ed elegante non a giorni alterni ma costantemente” precisa Tesoriere ribadendo infine che cittadini “pretendono che si ponga immediatamente rimedio a queste oscenità, dal canto mio sarò vigile e propositivo con gli appositi strumenti che mi sono garantiti in qualità di consigliere comunale”.