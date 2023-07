Petilia. Appicca fuoco vicino a ulivi secolari, Governatore promette: sarà identificato

Nonostante il caldo infernale - che di certo non può che peggiorare la situazione, soprattutto se accompagnato dal vento - ha dato fuoco a della plastica e a dell’altro materiale infiammabile, addirittura vicino ad alcuni alberi di ulivo secolari.

È accaduto poche ore fa a Petilia Policastro, nel crotonese, e a denunciare il fatto è direttamente il governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, in post sui social in cui assicura che l’uomo sarà certamente identificato dall’autorità giudiziaria.

“È da questi sciagurati e vili comportamenti che nascono poi la stragrande maggioranza degli incendi. Il fuoco è stato prontamente spento, ma l’ignoranza ancora no” afferma irato il presidente della Giunta Regionale che poi ha ringraziato tutti i volontari “per lo straordinario lavoro che stanno svolgendo quotidianamente per difendere il nostro territorio”.

In tutta la Calabria, difatti, già da ieri i vigili del fuoco sono impegnati senza sosta nella gestione di diversi roghi di vegetazione, con solo oggi ben 70 incendi attivi: un’emergenza che ha fatto convergere anche squadre di altre regioni (QUI).