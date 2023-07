Incendio vicino al campo rom di Lamezia, fuoco estinto dopo diverse ore

CI sono volute diverse ore per arrivare ad estinguere l’incendio divampato oggi in via Salvatore Miceli nel comune di Lamezia Terme. Il fuoco si è sviluppato prossimità dell’accampamento rom di Località Scordovillo, interessando sterpaglie e rifiuti di vario genere (QUI).



Sul posto una squadra della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Catanzaro, supportata da una autobotte del distaccamento locale cha ha assicurato il rifornimento idrico.

Le fiamme ed il fumo sviluppatisi dal rogo hanno creato disagi e momenti di panico tra gli abitanti della zona. Non risultano però feriti.